  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Libya Dışişleri Bakanlığının, Mısır'ın Arap Birliğinde Libya konulu toplantı yapılması çağrısını reddettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 07:11:00 -
Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Özel "Libya El-Ehrar" televizyonunun, bakanlıktaki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trablus yönetimi, Kahire'nin Arap Birliğinde dışişleri bakanları düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantı yapılması çağrısını reddetti. 

Buna göre, bakanlığın, bu türden bir toplantının "genel teamüllere aykırı olduğunu" belirttiği ve "Kahire yönetimi, yapılacağı iddia edilen toplantı hakkında Ulusal Mutabakat Hükümeti ile istişare etmemiştir." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın ayrıca, "Libya, kuralların ve hazırlık icraatlarının gözetilmediği durumlarda, herhangi bir toplantıdan çıkacak belgeye karşı koyma hakkını saklı tutar." vurgusu yaptığına işaret edildi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, bugün Mısır'dan, Libya'daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebi almıştı.

Libya hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arap Birliği de toplantı konusundaki kararını henüz duyurmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı