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Aktüel

Libya Hükümeti'nden sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 21:59:04 -
Libya Hükümeti'nden sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkede sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının durdurulması ve saldırganların cezalandırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine düzenlediği roketli saldırıların ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Trablus'u işgal edemediler, bunun acısını roketlerle Trablus halkından çıkarmaya karar verdiler. Bu, (saldırılar) bizim ancak kararlılığımızı ve onları mağlup etme azmimizi artırır." diyen Başağa, uluslararası toplumdan sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının durdurulması ve saldırıları düzenleyenlerin cezalandırılması için harekete geçmesini istedi.

Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.


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