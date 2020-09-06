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Aktüel Libya Diyalog Toplantısı Fas'ta başladı
Aktüel

Libya Diyalog Toplantısı Fas'ta başladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Temsilcisi Abdusselam es-Safravi: - "Krizi çözmek, bölünmeyi engellemek ve yeni bir savaşın patlak vermesini önlemek için hepimiz sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz" - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita: - "(Toplantı) Libya krizini sona erdiren anlaşmaların başlangıcı olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 21:43:46 -
Libya Diyalog Toplantısı Fas'ta başladı

RABAT (AA) - Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temilciler Meclisi (TM) arasında iki gün sürmesi planlanan diyalog toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde başladı.

Libya Diyalog Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Libya Devlet Yüksek Konseyi Temsilcisi Abdusselam es-Safravi, "Krizi çözmek, bölünmeyi engellemek ve yeni bir savaşın patlak vermesini önlemek için hepimiz sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz." dedi.

Safravi, diyaloğun, ülkedeki çıkmazdan kurtulmaya ve siyasi süreci yeniden başlatmaya vesile olacağını ümit ettiklerini ifade etti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da Buznika kentinde düzenlenen toplantıyla ilgili olarak, "Libya krizini sona erdiren anlaşmaların başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Hafter'in siyasi müttefiki TM'den oluşan iki heyet katılıyor.

- Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve TM Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olmasını, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılmasını, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkmasını ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

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