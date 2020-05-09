Libya Devlet Yüksek Konseyinden hükümete Hafter'e karşı askeri koordinasyonu artırma çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi, hükümete, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in darbe girişimini sonlandırmak için müttefik ülkelerle askeri koordinasyon seviyesini yükseltme çağrısında bulundu.

Libya hükümetinin danışma mercisi olan Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki darbe karşıtı tarafların, Hafter'in saldırıları tamamen sona ermeden diyalogdan söz etmemeleri gerektiği belirtildi.

Libya hükümetinden, darbe girişimini sonlandırmak amacıyla yapılan anlaşmaların uygulanması için müttefik ülkelerle askeri koordinasyon seviyesini yükseltme ve sivillere yönelik saldırıları durdurmak için çabaları artırma çağrısında bulunulan açıklamada, ülkedeki taraflar ve kuruluşlardan, çekişmeler ile düşmanlıkları bir kenara bırakma ve sivilleri hedef alan saldırılara son vermeye çalışmaları istendi.

Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.