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Dünya Libya Başbakanı Dibeybe'ye silahlı saldırı!
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'ye silahlı saldırı!

Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin, aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dibeybe'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 07:10:00 -
Libya Başbakanı Dibeybe'ye silahlı saldırı!

Al-Jazeera'nın Twitter sayfasından Libyalı kaynaklara dayandırılan haberde, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin aracının silahlı saldırıya uğradığı ancak Dibeybe'nin bundan yara almadığı ifade edildi.

Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı ve Libya Başsavcısı'nın da olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

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