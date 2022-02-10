Libya Başbakanı Dibeybe'ye silahlı saldırı!
Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin, aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dibeybe'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu duyuruldu.
Al-Jazeera'nın Twitter sayfasından Libyalı kaynaklara dayandırılan haberde, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin aracının silahlı saldırıya uğradığı ancak Dibeybe'nin bundan yara almadığı ifade edildi.
Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı ve Libya Başsavcısı'nın da olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.