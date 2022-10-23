Libya Başbakanı Dibeybe: Mişri ile Salih arasındaki anlaşma ‘paralel yol”

Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Libyalılar herkesten seçimlere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Üst düzey kurumların paylaşımı gibi paralel bir yolun konuşulması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe ayrıca, Mişri ve Salih’e seçimlerin önündeki yasal engeli kaldıracak adil bir anayasal temelin kabul edilmesinin hızlandırılması çağrısını yeniledi.

Salih ile Mişri Fas’ın başkenti Rabat’ta yaptıkları ortak basın toplantısında, üst düzey kurumlar ve birleşik yürütme otoritesine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Mişri, üst düzey 7 kurumun ikisi üzerinde uzlaştıklarını geri kalanlar konusunda uzlaşmak için de müzakerelere devam edeceklerini belirtmiş, Salih ise aralık ayının sonundan önce önemli kurumlarla ilgili Buznika Anlaşması’nı uygulamak için Mişri ile uzlaştıklarını ifade etmişti.