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Aktüel Libya, BAE, Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Libya, BAE, Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:44:42 -
Libya, BAE, Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 602'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 435'e, Umman'da 990'a, Kuveyt'te 632'ye yükseldi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1031 yeni vaka tespit edildiği ve 334 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece can kaybının 602'ye, vaka sayısının 38 bin 468'e, iyileşen hasta sayısının da 22 bin 410'a çıktığı aktarıldı.

- BAE'de toplam vaka sayısı 100 bini geçti

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1061 kişide virüs tespit edildiği, 1146 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede toplam can kaybı sayısının 435 olduğu kaydedilen açıklamada, vaka sayısının 100 bin 794'e, iyileşenlerin sayısının ise 90 bin 556'ya çıktığı ifade edildi.

- Umman'da 5 can kaybı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 834 kişide virüs tespit edildi ve 675 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 990'a, vaka sayısı 102 bin 648'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 91 bin 275'e yükseldi.

- Kuveyt toplam can kaybı 632 oldu

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin vefat ettiğini, 676 kişide virüs tespit edildiğini, 630 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 632'ye, vaka sayısının 108 bin 268'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 100 bin 179 olduğu ifade edildi.



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