Libya açıkladı! Hafter'den bir alçaklık daha

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, darbeci Halife Hafter milislerinin, ülkenin güney kesimindeki Ubari kentinde, içinde sivillerin olduğu bazı evleri yıktığı, birkaç genci kaçırdığı bildirildi.

Yerel kaynaklar da darbeci Hafter milislerinin sabah saatlerinde Ubari'nin Eş-Şarib mahallesine baskın yaptığını, halkı çeşitli silahlarla tehdit ettiğini, Tuareg kabilesinden bazı gençleri kaçırdıktan sonra Sebha kenti tarafına doğru bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

Libya'nın güney kesiminde Sebha kentinden sonra ikinci büyük kent olan Ubari kentinin çoğunluğunu Tuaregler oluşturuyor.

Uzun zamandır istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesi ile şiddet sarmalına sürüklenmişti.