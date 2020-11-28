  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya açıkladı! Hafter'den bir alçaklık daha
Dünya

Libya açıkladı! Hafter'den bir alçaklık daha

Libya'da darbeci Hafter milislerinin, ülkenin güney kesimindeki Ubari kentinde, içinde sivillerin olduğu bazı evleri yıktığı, birkaç genci kaçırdığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:56:00 -
Libya açıkladı! Hafter'den bir alçaklık daha

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, darbeci Halife Hafter milislerinin, ülkenin güney kesimindeki Ubari kentinde, içinde sivillerin olduğu bazı evleri yıktığı, birkaç genci kaçırdığı bildirildi.

Yerel kaynaklar da darbeci Hafter milislerinin sabah saatlerinde Ubari'nin Eş-Şarib mahallesine baskın yaptığını, halkı çeşitli silahlarla tehdit ettiğini, Tuareg kabilesinden bazı gençleri kaçırdıktan sonra Sebha kenti tarafına doğru bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

Libya'nın güney kesiminde Sebha kentinden sonra ikinci büyük kent olan Ubari kentinin çoğunluğunu Tuaregler oluşturuyor.

Uzun zamandır istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesi ile şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışm..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişmenin ardından İngiltere'den koronavirüs aşısı kararı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişmenin ardından İngiltere'den koronavirüs aşısı kararı

İngilitere'de Astrazeneca-Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının sadece yüzde 70 etkili olması ve dozajında hata y..
Aşı güven vermiyor! Dikkat çeken oran: Halkı ikna etmeye çalışıyorlar!
Dünya

Aşı güven vermiyor! Dikkat çeken oran: Halkı ikna etmeye çalışıyorlar!

Corona virüsü salgınında can kaybının hızla arttığı ABD’de pandemi yorgunluğu yaşayan halkın yarısı aşıya güvenle yaklaşmıyor. ..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay