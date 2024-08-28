Libya 8 milyon euro'luk İHA alıyor!

Litvanya’nın Savunma Bakanlığı, 8 milyon avro değerinde insansız hava araçları (İHA) satın almak üzere anlaşma imzaladı. Bu önemli alım, Litvanya ordusu ve Ukrayna silahlı kuvvetleri için tasarlanan beş Litvanyalı üretici tarafından gerçekleştirilecek.

Ulusal Savunma Bakanı Laurynas Kasčiūnas, anlaşmanın Litvanya’daki drone ve anti-drone üretimini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Kasčiūnas, “Ukrayna’daki testler ve imzalanan sözleşmeler, drone üreticilerimiz için büyük bir teşvik ve önemli bir adım. Bu satın alma, ulusal güvenlik çıkarlarımız açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE TESLİMAT

Savunma Malzemesi Ajansı, Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy ve Unmanned Defense Systems ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, Litvanya Silahlı Kuvvetleri’ne 3 milyon avro değerinde 2.300’den fazla FPV (First Person View) savaş uçağı teslim edilecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise yaklaşık 5.000 aynı tipte uçağı 5 milyon avro değerinde alacak. İlk İHA’ların Eylül ayı sonuna kadar Ukrayna’ya ulaşması bekleniyor. Tüm İHA’ların bu yılın sonuna kadar hem Litvanya hem de Ukrayna ordularına teslim edilmesi planlanıyor.

ULUSLARARASI ETKİLERİ NASIL OLACAK ?

Bu alım, Litvanya’nın uluslararası savunma stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Litvanya’nın drone üretimini teşvik etme hedefi, yerel savunma sanayini güçlendirmeyi ve ulusal güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, Ukrayna ile yapılan bu işbirliği, Litvanya’nın bölgesel güvenlik alanındaki rolünü pekiştirecek.

(Kaynak: Sanayi Gazetesi)