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Ekonomi Liberya ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı
Ekonomi

Liberya ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

Batı Afrika ülkesi Liberya hükümeti ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 08:50:00 -
Liberya ile Dünya Bankası arasında 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Finans Bakanı Samuel D. Tweah-Jr, yaptığı açıklamada, hükümetin Dünya Bankası ile 157 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığını belirtti.

Dünya Bankasından alınacak paranın ülkenin ekonomisi gelişmesinde yardımcı olacağını ifade eden Tweah-Jr, "Dünya Bankası, Liberya'nın gelişmesi için hükümeti destekleyerek iyi ve zor zamanlarda ülkenin yanında oldu." dedi

Tweah-Jr, imzalanan anlaşma kapsamında 117 milyon doları kara yolu geliştirme projesi ve 40 milyon dolar ise İkinci Kapsayıcı Büyüme Geliştirme Politikası projesi için kullanılacağını kaydetti.

 

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