LGS’ye imam hatipli damgası

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2022 Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçları sonrası İmam Hatip Liselerinden ortaya çıkan tablo göz kamaştırdı. İmam Hatip tedrisatından geçen 12 öğrenci bütün soruları cevaplayarak, on binlerce liralık kayıt ücreti alan marka okullarda okuyan öğrencileri geride bıraktı. Sınav sonuçlarına göre 193 öğrenci bütün soruları doğru cevapladı.

İmam Hatip’te aldıkları eğitimin kalitesini sınavlarına da yansıtan öğrenciler büyük sevinç yaşattılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına İmam Hatip damgası vuruldu. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye’nin 48 ilinden 193 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alırken, sınav birincileri arasında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin başarıları dikkat çekti. Türkiye’nin 9 farklı şehrinden 12 İmam hatip ortaokulu öğrencisi LGS’de 500 tam puan alarak şampiyonlar arasına adını yazdırdı.

İmam Hatipler göz kamaştırdı

Bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek AİHL öğrencisi Bilal Bostan, Şehit Akın Sertçelik Anadolu İHL öğrencisi Abdullah Tarık Gümüş, Tuzla Muzafferda Güzide Pulur İHO öğrencisi Emirhan Aksoy, Karabük Mevlana İHO öğrencisi Şeyma Nur Coştu ve Kayseri Melikgazi Şehit Cennet İHO öğrencisi Harun Harman, 2022 LGS maratonunda İmam Hatiplilerin yüz akı oldu. Soma Yunus Emre İHO’dan Ece Naz Akkaya, Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İHL’den Aslınur Karabulut, Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İHL’den Ahmet Ege Günindi ve Ömer Faruk Uğurlu, Ümraniye Şehit Erol Olçok Anadolu İHL öğrencisi Tuğba Gedik ile Kastamonu Abana İHO’dan Önder Cihan da tüm soruları cevaplayarak adını şampiyonlar listesinde yazdırdı.

Hem hafız hem şampiyon oldu

Başarılı öğrenciler arasında yer alan Sivas Zeki Hayran Hafız İHO öğrencisi Reyyan Duman’ın ise hem hafızlığını tamamlaması hem de şampiyon olması sevincini katladı. Hiç özel ders almadığını ve dershaneye gitmediğini söyleyen Duman, sınava okulun kendi imkanlarıyla ve il milli eğitim müdürlüğünün projesiyle hazırlandığını söyledi.