LGS 2021, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. İlk oturum 09.30'da başlayacak. Öğrenciler sınav hangi okulda gireceklerini nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, LGS'ye hangi okulda gireceğim?

LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS sınav giriş belgesi indir?

LGS için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Öğrencilerin sınav giriş belgesi alması zorunlu değil. Okul idaresi sınav giriş belgelerini alıp, onayladıktan sonra öğrencinin sırasına bırakacak. Ancak öğrenciler e okul üzerinden sınava hangi bina, sınıf ve sırada gireceklerini kontrol etmeliler. E okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapılıyor.

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