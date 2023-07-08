LGS’de zorlu yolculuk başladı! ‘İyi bir okul’ için tercih tüyoları

Bu yıl çocuğu liseye girecek aileleri zor ve uzun bir süreç bekliyor demiştim zamanında. Aslında çocukları 9’uncu sınıfa başlayacak aileler için yaz her zaman sıcaktır. Ama bu yıl üst puanlarda yığılma çok fazla. Zaten 562 adayın tam puan alması da üst puanlarda nasıl bir yığılma olduğunu gösteriyor. Özel okullarda bu sene özellikle ön kayıtlarda rekor başvuru oldu. Ancak sıra asil liste kayıtlarını yapmaya gelince beklenenin tersi yaşandı. İtalyan Lisesi’nin rekor puan ilanı kuşkusuz yıla damgasını vurdu. Öğrenci ve velilerin kafası karışık. Çünkü sınavın nispeten kolay ve puanların yüksek olması hayal edilen okulların puanlarını da arttırdı. Bu konuyu nasıl değerlendirdiğini eğitim uzmanı Salim Ünsal’a sordum: İşte cevabı: “Listelerdeki eşit puanlı adayların çok sayıda olması ve eleme kriterleri olan OBP, yıl sonu başarı puanı, devamsızlık hatta doğum tarihi gibi seçeneklerin devreye girmesi, devlet okulu seçecek velilerin tedirginliğini bir kat daha arttırıyor. Zira çok sayıda öğrenci ve veli devlet liselerinde de benzer puan yığılmalarının yaşanmasından endişe ediyor.

YEDEKLER UMUT KESMESİN

Tercihlerde şansı arttırabilmenin ve bir okula yerleşmeyi kolaylaştırmanın yolları da var. Öncelikle özel okul yedek listelerine girmeyi başaran ama kayıt hakkı kazanabilir miyiz tedirginliğini yaşayan öğrenci ve veliler için bir öneride bulunayım. Özel okulların asil listesindeki öğrenci sayısı ile yedek listeye girenler arasında genel olarak 1’e 3 oranının olduğu görülüyor. Örneğin asil listesinde 100 öğrenci almayı planlayan bir okulun yedek listesinde 300 öğrenci bulunabiliyor. Yedek listenin bu denli uzun olması asil kayıt hakkı kazanan çok sayıda adayın resmi kaydı gerçekleştirmeyip başka seçenekleri deneyeceklerinin de bir göstergesi. Bu nedenle yedek listenin ön sıralarında olanlar için asil listeye girme şansı doğabilir. Bazen bu şans yedek listenin ortalarını bile geçebilir. Eğer o listenin son sıralarındaysanız farklı arayışlara girmenizi ve süreci çok fazla beklememenizi öneririz.

İSTEK SIRANIZA GÖRE...

Devlet okullarında tercih yaparken okul lokasyonlarını mutlaka göz önünde bulundurmalı ve çocuklarınızın 4 hatta hazırlık varsa 5 yıl boyunca ulaşım sorununu düşünmelisiniz. Listenizi belirledikten sonra okulların hangisini üste hangisini alta yazacağınız konusu da bir soru işareti. Puan ya da dilime bakarak yüksekten düşüğe doğru bir sıralama yapmak zorunda değilsiniz. İstek sıranızın ve gönlünüzün sesini dinlemelisiniz. Puan veya dilimi daha yüksek diye daha az istediğiniz bir okulu daha çok istediğiniz okulun üstüne yazmayın. Yerleşme şansınızı arttıracak bir diğer unsur da listenize aldığınız 10 okulun tamamının birbirine yakın dilimde olmaması. Listenize puan dilimi olarak genişlik kattığınızda şansınızı son derece yükseltmiş olursunuz.”

ANADOLU LİSELERİ İÇİN 8 İPUCU

- Kontenjanı artan veya azalan okulları yazarken bu durumun dilimlere yansıyabileceğini unutmayın.

- Tek okul türüne odaklanmayın, farklı okul türlerini de listede bulundurun.

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- Okulları zamanınız ölçüsünde ziyaret edin, yol planlamasını gözlerinizle görün, eğitim ve sosyal donatılarını öğrenin.

- Puanlar yükselecek evet ama dilimlerde çok anormal değişiklikler beklenmiyor. Kötümser olmayın.

- Tercihlerde söz hakkı sadece ebeveynde olmasın, çocukların da fikrini alın ve onları da sürece dahil edin.

- Bu dönemde ortaya çıkan çok sayıda yanıltıcı bilgi ile zihninizi kirletmeyin, ihtiyaç duyarsanız bildiğiniz vegüvendiğiniz eğitimcilerden destek alın.

- Resmi tercihlerinizi zamanında sisteme girin, son dakikaya bırakmayın.

- Tercih listenize güvenin ve sükunetle sonuçları bekleyin.

VELİLER PARALARINI YAKMAK İSTEMİYOR

- Özel okullarda bu sene sürprizli bir süreç yaşanıyor. Bu konuda da TÖZOK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan’ın önerilerini dikkate almakta yarar var: “Bu yıl yabancı özel okullarda asil kayıtlar beklendiği kadar olmadı. Bu da ailelerin özel okulları istediğini ama paralarının yetmediğini, burs arayışı içinde olduklarını gösteriyor. Diğer bir konu da ailelerin asil kayıt yapıp sonra vazgeçerek paralarını yakmak istememeleri. Çünkü ön kaydı ücretsiz yapıyorlar ve bu noktada karar değiştirme şansları var. Ama asil kayıt yaptırıp sonra başka yere geçmek, yıllık ücretin yüzde 10’unu yakmak demek. Yani 350 bin liralık okula kayıt yapıp, asıl istediği okulun yedeğinde bekler ve sonunda o okula kabul edilirse 35 bin TL’si yanabilir. 14 Temmuz sonrasında bütün okullar kayıtlarını dolduracak. Bu okullara gidemeyenler için devlet tercihi yapma şansı olacak. Şu andaki duruma bakınca puanlar biraz daha düşebilir. Velilere önerim sabırla süreci takip edin. Pazartesi-Salı taşlar yerine oturacak. Bu iki günde kayıtların yüzde 70 ‘i dolar. Kalan yüzde 30 ise üç günde tamamlar kaydını. Salı günü yoğun ve hızlı trafik olacak. Vekalet alarak okul okul koşturanları zor bir gün bekliyor. Amerikan Robert, Üsküdar Amerikan, Alman, Saint Joseph ve Notre Dame de Sion Liseleri dolmuş olur. Diğerleri için sıkı bir yarış olur.”