LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hayalindeki liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirme Esas 1.nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Hayalindeki liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirme Esas 1.nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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