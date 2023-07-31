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Eğitim LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-31 10:12:00 -
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Hayalindeki liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirme Esas 1.nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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