LGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak 2022? MEB lise tercihinde kaç okul seçilecek?

LGS sonuçlar 5 Haziran'da MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı LGS sonuçlarındaydı. Zira LGS sonuçlarının açıklanmasından sona bu kez de LGS yerleştirme puanı ve en küçük ve en büyük yüzdelik dilim ile kontenjanlar doğrultusunda lise tercihleri başlayacak. LGS’de sonuçları sonrası lise tercih maratonu başlamakta.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

LGS lise tercihi zorunlu mu? Lise tercihinde kaç okul seçilecek? Sistemde 3 tercih bildirim ekranı açılacak. Aday yerel tercihlerini sisteme girdikten sonra puanla yerleştirme ve yatılı okul tercihlerini yapabilecek. Adayların 20 tercih hakkı olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından bugün sonuçlar erken saatlerde açıklandı. İyi bir lise hayali kuran ancak puanlar ve yüzdelik dilimler arasında kalan adaylar için doğru Tercih yapmanın ipuçlarını Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, şöyle sıraladı:

1) Aday Sınav sonuç belgesini iyi analiz etmeli, salt puanı değil hem yerel hem de ulusal yüzdelik dilimini dikkatle incelemeli.

2) Önceki yıl oluşmuş taban yüzdelik dilimleri mutlaka incelenmeli.

3) Okulların kontenjanları detaylı kontrol edilmeli.

4) Bir okul aynı tercih listesinde aynı kodla iki kez tercih edilemez.

5) Önceden özel okula yerleşmiş ve e-okul’da lise kaydı bulunan adaylar tercih yapamaz.

6) Her öğrenci tercihlerini herhangi bir ortaokulda onaylatmayı unutmamalı.

Yerel ve merkezi yerleştirme nasıl olacak?

LGS lise tercih sisteminde 3 tercih bildirim alanı açılacak. İlki adrese dayalı yerel yerleştirme, ikincisi sınav puanıyla merkezi yerleştirme, üçüncüsü de yatılı okul yerleştirmeleri. Bir adayın tercih yapabilmesi için öncelikle yerel tercihlerini sisteme girmesi gerekiyor. Yerel tercihlerini sisteme girmeyen adaya merkezi sınavla yapacağı tercih ekranı açılmayacak. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak. MEB 2022 LGS tercihleri için tıklayın