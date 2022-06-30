Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler LGS tercih işlemlerine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman?

LGS tercihleri başladı mı? LGS iptal olan sonu var mı?

Merakla beklenen LGS sonuçlar 30 Haziran Perşembe günü açıklandı. LGS sonuçları 'meb.gov.tr' üzerinden öğrenilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz LGS tercih kılavuzunu yayımlamadı. LGS kılavuzu yayımlandığında tercih takvimi de belli olacak. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Geçen yıllara baktığımızda tercih işlemlerinin birkaç gün içerisinde başlaması bekleniyor.

2022 LGS'de soru iptali yok

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.