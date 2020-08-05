LGS bu sene 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Lise sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Öğrenciler ve veliler lise tercihlerini 20-29 Temmuz tarihlerinde yaptı. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | Liseler ne zaman belli olacak?

Öğrenciler liseye üç ayrı şekilde yerleşiyor. LGS puanıyla yerleşenlerin yanı sıra öğrenciler okullara ikametgah adreslerine göre veya yetenek sınavına puanına göre yerleşiyor. Lise tercihleri 20 Temmuz – 29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Lise tercih sonuçları ise 10 Temmuz’da ilan edilecek.