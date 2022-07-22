LGS tercih sonuçları 2022: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç ekranı:

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 5-20 Temmuz arasında alındı. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

MEB 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 LGS tercihler, 20 Temmuz’da sona erdi. LGS tercihlerinde bulunan öğrenciler ile veliler 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? Lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? sorularını sormaya başladı. MEB 2022 LGS tercih sonuçlarını 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden sonuc meb gov tr üzerinden ilan edecek. 2022 LGS yerleştire sonuçları için tıklayın

Lise yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul seçebilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

Lise nakiller kaç kez yapılacak?

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

2022 LGS istatistikleri

Merkezi Sınav uygulaması 5 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilmiştir. Sınavın uygulama sürecinde 980 sınav merkezindeki 82.551 salon kullanılmıştır. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın her bir oturumunda yaklaşık 350.000 öğretmen görev yapmıştır. Sınava başvuran toplam 1.236.313 öğrencinin 1.031.799’u sınava katılmış, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek %83,46 olmuştur.