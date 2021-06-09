Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı LGS 6 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavla ilgili merak edilenlerin başında "LGS MEB lise taban puanları belli oldu mu? Liseler kaç puanla alıyor 2021?" soruları yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

LGS taban puanları belli oldu mu 2021?

LGS taban puanları ile ilgili MEB’den henüz bir açıklama gelmedi. 2021 lise taban puanlarının sonuçlara yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Öğrenciler yüzdelik dilimlerine yakın olan bir okulu tercih etmeleri halinde yerleşme ihtimalleri daha yüksek olacak.

MEB daha önceki yıllara ait taban puanları “eokulyd.meb.gov.tr” adresinden paylaşmıştı. Şu an erişime kapalı olan yüzdelik dilimlerin ve taban puanların önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.