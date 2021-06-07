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Eğitim LGS sözel ve sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021 MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Eğitim

LGS sözel ve sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021 MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

LGS sözel ve sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyordur. Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2021 Türkçe, İnkılap Tarihi ve Din Kültürü sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı meb.gov.tr sitesinde erişime açıldı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında geçtiğimiz Pazar günü (6 Haziran) tarihinde uygulanan 2021 LGS sınavı soruları ve cevapları (cevap anahtarı) haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-06-07 21:27:00 -
LGS sözel ve sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021 MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

Mill Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen 2021 LGS sınavı bugün tamamlandı. 2021 LGS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı son dakika açıklandı. İşte  2021 MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

LGS sözel ve sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı bugün gerçekleştirildi. LGS sözel bölümünde yer alan Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce soruları ile LGS sayısal bölümünde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

LGS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak yaptığı açıklmada soru ve cevapların yayımlandığınu duyurdu.

LGS soru ve cevaplarını aşağıdaki bağlantılara tıklayıp 2021 LGS soru ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.

LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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