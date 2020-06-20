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Eğitim

LGS sorularına nereden bakılır? | LGS cevap anahtarı 2020

LGS soru ve cevap anahtarı 2020 | Koronavirüs tedbirlerinin son derece sıkı tutulduğu LGS sınavı gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler soru ve cevap anahtarını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 LGS sınavı soru ve cevap anahtarlarının erişeme açıldığını duyurdu. Öğrenciler, “LGS sınav sorularına nasıl bakılır?” , “2020 LGS soru ve cevap anahtarı indir?” , “LGS 2020 sorularını nasıl indirebilirim?” , “LGS soruları ve cevapları açıklandı mı?” konularını araştırıyor. İşte, 2020 LGS sınav soruları ve cevapları.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:00:00 -
LGS sorularına nereden bakılır? | LGS cevap anahtarı 2020

7 Haziran’da yapılması planlanan LGS koronavirüs salgını sebebiyle 20 Haziran’a ertelendi. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi bugün sınava girdi. Öğrenciler sınavın ardındansa öncelikli olarak soru ve cevap anahtarlarına nereden nasıl bakacaklarını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli bir açıklama yaptı. İşte, detaylar.

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı

Milyonlarca öğrenci LGS sınavına girdi. Sınav salonlarından çıkıldığında ise akıllara gelen ilk konu soru ve cevap anahtarlarının ne zaman nasıl yayınlanacağıydı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS’ye girmeyenler nasıl yerleşecek?

LGS'ye giren öğrenciler sınavla, yerel ve pansiyonlu olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Her gruptan 5'er tane olmak üzere toplam 15 okul tercih edebilecek. LGS'ye girmeyenler ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.

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