LGS konuları 2021 | Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS’nin ne zaman, nasıl yapılacağını ve sınavda hangi konuların dahil olacağını araştırıyor. Peki, LGS hangi konular dahil? | LGS 2021 ne zaman?

LGS 2021 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS'nin 6 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Öğrenciler sınavda hangi konuların sorulacağını araştırmaya başladı.

LGS soruları nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, LGS müfredatı hakkında açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren LGS'ye yönelik soru kitapçıkları yayınlıyor. MEB 2021 yılındaki sınav öncesinde de LGS örnek soru kitapçığı yayınladı.

MEB'ten yapılan açıklamada, ""Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir" denildi.

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