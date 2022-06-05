8.sınıf öğrencileri bütün bir yıl hayallerindeki liseye yerleşebilmek için çalıştı. Öğrenciler emeklerinin karşılığını alabilmek içinse LGS’ye girdiler. Sınavın ardından ise en çok merak edilen konu ‘Soru ve cevap’ anahtarının yayımlanacağı tarih oluyor. Peki, LGS soruları ne zaman açıklanır?

LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

LGS, 5 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulanacak. Sınavın tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevap anahtarını yayımlayacak. LGS soru ve cevap anahtarını açıklanacağı saatle ilgili bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak soru ve cevap anahtarı açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.