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Eğitim

LGS sonucu öğren | LGS sonuç ekranı 2020

LGS sonucu ne zaman saat kaçta açıklanır? 20 Haziran Cumartesi günü 8. sınıf öğrencileri hayallerini süsleyen liselere yerleşmek için LGS'ye girdi. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Milyonlarca kişi "LGS sonuçları açıklandı mı?" , "LGS sonuçları ne zaman açıklanır?" , "LGS sonuçları saat kaçta açıklanır?" , "LGS sonuçları sorgulama sayfası" konularını araştırıyor. İşte, 2020 LGS sonuç ekranı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 08:47:00 - 2020-07-16 08:49:03
LGS sonucu öğren | LGS sonuç ekranı 2020

Koronavirüs salgını sebebiyle 7 Haziran’da yapılması gereken LGS 20 Haziran’da yapıldı. LGS’nin ardından gözler sonuçlarını açılacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS sonucu öğren | LGS sonuç ekranı 2020

Milyonlarca kişi LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 16 Temmuz’da LGS sonuçlarının açıklanacağını ve ardından tercih işlemlerinin başlayacağını duyurdu. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı belirtilmedi.

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