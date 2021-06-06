Lise tercihleri ne zamana başlar? Milyonlarca lise öğrencisi 6 Haziran Pazar günü LGS’de ter döktü. Öğrenciler, sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak 2021

LGS sonuçları 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden açıklanacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.