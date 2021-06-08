LGS sonuçları ne zaman? LGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınav 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sonuçların ise ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlar?

Liselere yerleştirme iki ayrı yolla yapılıyor. Birinci seçenek LGS, ikinci seçenek ise adrese dayalı sistem. LGS puanı olanlar bu puanla okullara yerleştirilebilir. LGS’ye girmeyenler ya da LGS’den düşük puan alanlar okul puanı ve adrese dayalı sisteme göre yerleştiriliyor. LGS 6 Haziran Pazar günü yapıldı. LGS sonucu 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Lise tercihleri ise e okul üzerinden yapılacak. Tercihlerin temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.