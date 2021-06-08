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Eğitim LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlar?
Eğitim

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlar?

LGS sonuçları bu ay açıklanacak mı? 8.sınıf öğrencileri hayallerini süsleyen liseye yerleşmek için 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. LGS’ye girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını, lise tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları haziran ayında mı açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 11:58:00 -
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlar?

LGS sonuçları ne zaman? LGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınav 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sonuçların ise ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlar?

Liselere yerleştirme iki ayrı yolla yapılıyor. Birinci seçenek LGS, ikinci seçenek ise adrese dayalı sistem. LGS puanı olanlar bu puanla okullara yerleştirilebilir. LGS’ye girmeyenler ya da LGS’den düşük puan alanlar okul puanı ve adrese dayalı sisteme göre yerleştiriliyor. LGS 6 Haziran Pazar günü yapıldı. LGS sonucu 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Lise tercihleri ise e okul üzerinden yapılacak. Tercihlerin temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS sınavında benzer soru mu vardı? LGS'de hangi soru benzerdi?
LGS sınavında benzer soru mu vardı? LGS'de hangi soru benzerdi?

Eğitim

LGS sınavında benzer soru mu vardı? LGS'de hangi soru benzerdi?
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