2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),binlerce öğrencinin başvuru yaptığı konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı ve 2021 LGS sonuç tarihi belli oldu...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS tercihleri ne başlayacak?

30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklanacak. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlanacak. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak.