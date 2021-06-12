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Eğitim LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ile ilgili meraklı arayış başladı. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan LGS için sonuç tarihi MEB tarafından belirlendi. Sınava katılan öğrenciler ise LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS sonuçlarına nereden bakılır? araştırmasına geçti. Peki, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 17:43:00 -
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının gerçekleşmesinin ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınavların açıklanacağı tarih belli oldu. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021'de açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler sınav sonuçlarını, açıklandığı gün (30 Haziran 2021) https://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuçları öğrencilere posta ile gönderilmeyecek. Elektronik ortamdan sonuçlar öğrenilecek.

 

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