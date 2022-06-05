5 Haziran Pazar günü 81 ilde milyonlarca 8.sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşadı. Öğrenciler sınavın ardındansa en çok ‘Sonuçlar ne zaman açıklanır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, LGS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. LGS 2022’nun sonuçları 30 Haziran Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tercih süreciyle ilgili detayları paylaşacaktır. Sonuçlan e-Okul üzerinden ilan edilecek. Tercih işlemleri de yine e-okul üzerinden tamamlanacak.