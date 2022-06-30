LGS sonuçları 2022: Meb gov tr LGS sonuç sayfası:

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından 5 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, yani 2022-LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları http://www.meb.gov.tr web sitesi üzerinden erişime açıldı.

2022-LGS (Liseye Geçiş Sınavı)'na katılan öğrenciler TC Kimlik Numaraları ile http://www.meb.gov.tr web sitesi üzerinden kaç puan aldıklarını, yüzdelik dilimlerini ve LGS sınavı ile ilgili diğer sonuç bilgilerini öğrenebilirler.

2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgileri (2022-LGS) aşağıdaki bağlantıdan da öğrenebilirsiniz. MEB tarafından LGS sonuçları 30 Haziran'da MEB üzerinden erişime açıldı. 2022 LGS sonuçları için tıklayın

LGS yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır.

Tercih edilen lise bakımından;

Birinci aşama; Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacaktır.

İkinci aşama; Bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda okuyan öğrenci, “Komşu Kayıt Alanı”nda bir ortaokulda okuyan öğrenciye göre; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt Alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlıdır. Aynı Kayıt Alanında bir ortaokulda okuyan öğrencilerden bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacaktır.