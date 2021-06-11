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Eğitim LGS sınavına girmeyenler ne zaman tercih yapacak 2021?
Eğitim

LGS sınavına girmeyenler ne zaman tercih yapacak 2021?

LGS yani Liseye Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde ülke genelinde MEB tarafında uygulandı. LGS sınavının 30 Haziran tarihinde açıklanması beklenirken, LGS sınavına giremeyen kişiler ise ne zaman tercih yapabileceklerini sorgulamakta. Peki, LGS sınavına girmeyenler ne zaman tercih yapacak 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:35:00 -
LGS sınavına girmeyenler ne zaman tercih yapacak 2021?

Öğrencilerin, liseye girebilmesi için iki yol bulunuyor. LGS sınavına katılıp merkezi yerleştirmeyle liseye girmek veya yerel yerleştirmeyle liseye geçiş yapmak. LGS sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle ne zaman tercih yapıp liseye geçiş yapacaklarını araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin detayları?

LGS sınavına girmeyenler ne zaman tercih yapacak 2021?

MEB, tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

 

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