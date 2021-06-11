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Eğitim LGS sınavına girmeyenler ne yapacak 2021?
Eğitim

LGS sınavına girmeyenler ne yapacak 2021?

LGS sınavına girmeyen veya girip de kazanamayan öğrenciler nasıl yerleştirileceğini araştırıyor. LGS sınavı, ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş yapmasını sağlayan MEB tarafından yapılan bir sınavdır. LGS sınavına çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler, gelecekleri için hangi adımları izleyeceklerini ve ne yapacaklarını merak ediyor. Peki, LGS sınavına girmeyenler ne yapacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:01:00 -
LGS sınavına girmeyenler ne yapacak 2021?

2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü Türkiye’nin tüm illerinde yapıldı. LGS sınav sonuçları merak edilirken, sınava girmeyenler ve sınavdan yetirince not alabileceğini düşünmeyenler, ne yapacaklarını ve hangi adımları izleyeceklerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

LGS sınavına girmeyenler ne yapacak 2021?

LGS sınavına girmek zorunlu olmadığı için, LGS sınavına girmeden liseye yerleşmek mümkün. Öğrenciler, sınavsız geçiş hakkını kullanarak kendi yakınında bulunan bir liseye geçiş yapabilir. LGS sınavına katılmayan öğrenciler, anadolu liselerine, meslek liselerine ve Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleşebiliyor. Bu noktada öğrencinin okul başarı puanı ve devamsızlıkları göz önünde bulunduruluyor.

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