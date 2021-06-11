LGS sınavına girmeyen veya girip de kazanamayan öğrenciler nasıl yerleştirileceğini araştırıyor. LGS sınavı, ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş yapmasını sağlayan MEB tarafından yapılan bir sınavdır. LGS sınavına çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler, gelecekleri için hangi adımları izleyeceklerini ve ne yapacaklarını merak ediyor. Peki, LGS sınavına girmeyenler ne yapacak 2021?