LGS sınavı 6 Haziran’da yapılmıştı. LGS sınav sonuçlarının ise 30 Haziran tarihinde açıklaması bekleniyor. Sınav sonuçları açıkladıktan sonra öğrenciler, istedikleri liseler için tercih yapabilecekler. LGS sınavına girmeyen öğrencilerse, yerel yerleştirmeyle ikamet ettiği bölgedeki okullara yerleşebilecek. Yerel yerleştirmenin nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından araştırma konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

LGS sınavına girmeyenler lise yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

LGS sınavına girmeye öğrenciler birtakım koşullar göz önünde bulundurularak liseye yerleştirilmektedir. Bu koşullar öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Yerleştirme için yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar.