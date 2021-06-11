LGS sınavına girmeyen hangi okula gidecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapıldı. Sınavı kaçıran veya giremeyen öğrenciler, hangi okula gideceğini sorgulamakta. Peki, LGS sınavına girmeyen öğrenciler hangi okula gidecek?
Ortaokul 8.sınıfların liseye geçmesini sağlayan LGS sınavı, 6 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. LGS sınavına girmeyen veya kaçıran öğrenciler, LGS sınavına girmeden liseye geçiş yapılabilir mi? Sorusunun cevabını araştırmakta. İşte merak edilen sorunun cevabı…
LGS sınavına girmeyen hangi okula gidecek?
Ortaokula giden öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmeden de liseye yerleşmek mümkün. Sınava girmeyen öğrenciler, sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.