Koronavirüs sebebiyle 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS 20 Haziran’a ertelendi. İki oturum şeklinde yapılan sınavın ardından milyonlarca kişi “LGS soruları zor muydu?” , “Bu sene LGS kolay mıydı?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

LGS ne zaman bitecek?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

1. oturum sözel konu dağılımı

TÜRKÇE - SORU SAYISI: 20

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - SORU SAYISI: 10

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - SORU SAYISI: 10

YABANCI DİL - SORU SAYISI: 10

TOPLAM: 50 SORU

2. oturum sayısal konu dağılımı

MATEMATİK - SORU SAYISI: 20

FEN BİLİMLERİ - SORU SAYISI: 20

TOPLAM: 40 SORU

LGS sınavı soruları kolay mıydı zor muydu?

Sınavların ardından öğrenciler soru ve cevap anahtarları açıklanana kadar internette “Sorular zor muydu?” , “LGS soruları yorum” konularını araştırıyor. 20 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavla birlikte milyonlarca öğrenci soruların kolay mı zor mu olduğunu araştırmaya başladı.

Öğrenciler sınavda koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerin ve yaşadıkları heyecanın sınavlarını etkilediğini belirtti.

İlk oturumun ardından öğrenciler soruların çok zor olmadığını belirtti. Elbette, soruların zor olduğunu ifade eden öğrencilerde bir hayli fazlaydı.