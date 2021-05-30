Hayallerini süsleyen liseye yerleşmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS hazırlıklarını sürdürüyor. Haziran ayı öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerinin ilan edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

LGS sınav giriş yerleri | LGS ne zaman hangi gün?

LGS’ye girecek milyonlarca öğrenci, sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. LGS, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs Perşembe günü E-Okul üzerinden açıklandı. Sınav giriş belgelerinden öğrencinin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası yer alacak. Okul müdürlükleri elektronik ortamdan alacakları belgeleri mühürleyip onayladıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sıraya bırakacak.

Öğrenciler ise E-Okul'a TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapıp sınav yerini öğrenebilecek.

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

Birinci oturum 6 Haziran saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin 80 dakika süreleri olacak.

LGS sonuçları 30 Haziran 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinden ilan edilecek.

LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ