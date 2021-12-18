LGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 8.sınıf öğrencileri sık sık ‘LGS ne zaman yapılacak?” sorusuna cevap arıyor.

LGS ne zaman yapılacak 2022 | LGS ne zaman açıklandı mı?

8.sınıf öğrencileri 2022 yılında LGS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM takviminin açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci “MEB sınav takvimi açıklandı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Henüz 2022 yılı LGS başvuru tarihi ve sınavın yapılacağı tarih açıklanmadı. Sınav tarihinin ocak ayı gibi duyurulması bekleniyor. 2021 yılında sınav 6 Haziran’da yapıldı. Sınavın 2022 yılında da haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Sınav başvurularının yapılacağı tarih de açıklanmadı. Son iki senedir başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılıyor. Öğrencilerin başvuruları otomatik yapılsa da sınava herkesin katılması zorunlu değildi. LGS başvuru tarihiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 yılında yapılan LGS’de birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.