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Eğitim LGS kayıt başvuruları ne zaman?
Eğitim

LGS kayıt başvuruları ne zaman?

Liseye gitmek isteyen öğrenciler için LGS başvurusu tarihleri sorusunun yanıtı merak ediliyor. LGS'ye başvurmak isteyenler LGS başvuruları E-okul üzerinden yapılabiliyor. Peki, LGS kayıt başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:38:00 -
LGS kayıt başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

LGS kayıt başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2020 yılında 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı için başvuru kılavuzu nisan ayında yayınlanmıştı. Bu yıl başvuruların nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS başvurusu son dönemde özellikle salgın şartları yüzünden başvuruların kolay hale getirilmesi amacıyla bakanlık tarafından tüm öğrenciler tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Başka bir deyişle LGS başvurusu için öğrencilerin ek başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında okuyan tüm öğrenciler ve geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtlı olan öğrencilerin başvuruları bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

E-OKUL LGS KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Başvurusu otomatik olarak yapıldığı için tüm öğrencilerin sınava girme hakkı bulunsa da istemeyen öğrencilerin sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin bilgileri de YÖBİS üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bunun dışında resmi, özel ya da imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında olan öğrenciler ise başvuru bilgilerini başvuru takviminin tamamlanması sonrasında e – okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden rahatlıkla görebileceklerdir.

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