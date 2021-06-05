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Eğitim LGS kaçta başlayacak? LGS geç kalan sınava alınmayacak mı?
Eğitim

LGS kaçta başlayacak? LGS geç kalan sınava alınmayacak mı?

LGS birinci oturum saat kaçta? LGS'ye girecek olanlar sınavın saat kaçta başlayacağını, okul binasına kaça kadar giriş yapmaları gerektiğini araştırıyor. LGS saat kaçta başlıyor? LGS’ye geç kalan sınava alınmıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:38:00 -
LGS kaçta başlayacak? LGS geç kalan sınava alınmayacak mı?

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin beklediği gün geldi. LGS 2021 sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS’ye girecek olanlar ve refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Sınava girecek olan öğrenciler birinci oturumun kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS için saat kaçta okulda olunmalı?

LGS kaçta başlayacak? LGS geç kalan sınava alınmayacak mı?

LGS 6 Haziran Pazar günü saat 09.30’a başlayacak. Öğrencilerin saat 09.00’da okul binasında bulunması gerekiyor. Saat 11.30’da ise LGS’de ikinci oturum başlayacak. Öğrenciler bu yıl da geçen sene gibi sınava kendi okullarında girecek.

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