LGS kaç tercih hakkım var?
Ortaokuldan liseye geçiş yapmak isteyen öğrenciler, MEB tarafından düzenlenen LGS sınavına 6 Haziran 2021 tarihinde girdi. Lise seçiminde kararsız kalan öğrenciler kaç tercih hakkının olduğunu sorgulamakta. Peki, LGS sınavında kaç tercih hakkı bulunuyor?
LGS tercihleri öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konulardan birisidir. Öğrenciler sınavlı ve sınavsız olarak tercih yapabilmektedir. LGS sınavına giren öğrenciler merkezi yerleştirmeyle tercih yapabiliyorken, sınava girmeyen öğrencilerse yerel yerleştirme sayesinde istedikleri liseleri tercih edebilirler. LGS sınavına giren öğrenciler kaç tercih hakları olduğunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
LGS kaç tercih hakkım var?
LGS sınavına giren öğrenciler, 10 adet merkezi yerleştirme, 5 adet yerel yerleştirme, 5 adet pansiyonlu okul yerleştirmesi şeklinde toplamda 20 adet lise için tercih yapabilirler.