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Eğitim LGS başvuruları ne zaman? LGS ne zaman 2022
Eğitim

LGS başvuruları ne zaman? LGS ne zaman 2022

LGS 2022 ne zaman? Lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler sık sık ‘LGS ne zaman yapılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, LGS başvurulanı ne zaman alınacak? LGS 2022 başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:32:00 -
LGS başvuruları ne zaman? LGS ne zaman 2022

Lise sınavlarına hazırlanan milyonlarca 8.sınıf öğrencisi LGS başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 başvuruları ne zaman alınacak?

LGS başvuruları ne zaman? LGS ne zaman 2022

Lise sınavlarına hazırlanan adaylar başvuru tarihini ve sınavın gerçekleşeceği günü merakla bekliyor. Henüz 2022 yılı LGS başvuru tarihi ve sınavın yapılacağı tarih açıklanmadı. Sınav tarihinin ocak ayı gibi duyurulması bekleniyor. 2021 yılında sınav 6 Haziran’da yapıldı. Sınavın 2022 yılında da haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Sınav başvurularının yapılacağı tarih de açıklanmadı. Son iki senedir başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılıyor. Öğrencilerin başvuruları otomatik yapılsa da sınava herkesin katılması zorunlu değildi. LGS başvuru tarihiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.

BİLSEM 2022 sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM 2022 sınavı ne zaman yapılacak?

Eğitim

BİLSEM 2022 sınavı ne zaman yapılacak?

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