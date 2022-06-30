1 milyonu aşkın 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran'da LGS'ye girdi. Merakla beklenen sonuçlar ise 30 Haziran'da ilan edildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS 2022 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin merakla beklediği tercih kılavuzu yayımlandı. Lise tercih işlemleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS tercih sonuçları ise 25 Temmuz 2022'de yayımlanacak.

2 bin 323 liseye merkezî sınav puanıyla öğrenci alınacak



Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.