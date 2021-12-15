LGS sınavına hazırlanan 8.snıf öğrencileri sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS 2022 Haziran ayında mı?

LGS 2022 ne zaman yapılacak? 2022 LGS sınav tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi lise sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Henüz 2022 yılı LGS başvuru tarihi ve sınavın yapılacağı tarih açıklanmadı. Sınav tarihinin ocak ayı gibi duyurulması bekleniyor. 2021 yılında sınav 6 Haziran’da yapıldı. Sınavın 2022 yılında da haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Sınav başvurularının yapılacağı tarih de açıklanmadı. Son iki senedir başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılıyor. Öğrencilerin başvuruları otomatik yapılsa da sınava herkesin katılması zorunlu değildi. LGS başvuru tarihiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 yılında yapılan LGS’de birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.

LGS geçtiğimiz yıl 6 Haziran tarihinde yapıldı. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.