Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi hayallerini süsleyen liseye yerleşmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sınav için çalışmaya başlayan öğrenciler LGS 2022’nin ne zaman yapılacağını, sınav başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, LGS 2022 başvuruları ne zaman?

LGS 2022 ne zaman başvuru tarihi | LGS 2022 ne zaman?

LGS 2022’nin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Sınavın haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Sınav başvurularının yapılacağı tarih de açıklanmadı. Son iki senedir başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılıyor. Öğrencilerin başvuruları otomatik yapılsa da sınava herkesin katılması zorunlu değildi. LGS başvuru tarihiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.