LGS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Peki, Lise tercihleri ne zaman?

Lise tercihleri ne zaman?

LGS tercihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber yapılması bekleniyor.

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. LGS tercih kılavuzu yayımlanınca detaylar haberde yer alacak.