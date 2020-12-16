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Eğitim LGS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor?
Eğitim

LGS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor?

LGS 2021 sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı’nın Haziran ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. LGS'ye başvurmak isteyenler LGS başvuru tarihlerini merak ediyorlar. Peki, LGS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:29:00 -
LGS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor?

Liseye Giriş Sınavı yani LGS ne zaman? Ortaokul son sınıf yani sekizinci sınıf öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, LGS 2021 tarihi belli oldu mu? LGS başvuruları ne zaman?

LGS başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2020 yılında 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı için başvuru kılavuzu nisan ayında yayınlanmıştı. Bu yıl başvuruların nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

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