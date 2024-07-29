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Medya LGBT'ye bir tokat da ondan! Ahmet Hakan, o ahlaksızlığa böyle tepki gösterdi
Medya

LGBT'ye bir tokat da ondan! Ahmet Hakan, o ahlaksızlığa böyle tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 11:15:00 -
LGBT'ye bir tokat da ondan! Ahmet Hakan, o ahlaksızlığa böyle tepki gösterdi

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında Avrupa'da aşırı sağın yükselişine dikkat çekti. İsa'nın son yemeği sembolüne LGBT temalarının eklenmesinin tepki topladığını yazan Hakan, bu tür provokasyonların nefret duygularını artırdığını belirtti. Hakan, Macron'un siyasi durumunun da bu nedenle acıklı bir hale geldiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında Avrupa'da aşırı sağın yükselişine dikkat çekti. İsa'nın son yemeği sembolüne LGBT temalarının eklenmesinin tepki topladığını yazan Hakan, bu tür provokasyonların nefret duygularını artırdığını belirtti. Hakan, Macron'un siyasi durumunun da bu nedenle acıklı bir hale geldiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"İsa'nın son yemeğini sembolize eden bir görüntünün göbeğinde sakallı bir kadın var.

*

Aşırı tepkisellik içine girmekten kaçınan Katolikler bile buna “rezillik” falan diye tepki göstermişler.
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*

İsa’nın son yemeği sembolüne bile LGBT’yi katmak, bazı kesimlerin LGBT nefretini çoğaltmaktan başka bir işe yaramıyor.

*

Biraz da bu tür lüzumsuzluklar yüzünden Avrupa’da aşırı sağ yükseliyor.

Biraz da bu tür lüzumsuzluklar yüzünden Macron’un siyasi durumu aşırı acıklı bir hal aldı."

 

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