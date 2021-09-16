LGBT’li sapkınlardan İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık!

Boğaziçi LGBT Çalışmaları Kulübü, büyük bir saygısızlığa imza attı. Üyelerine gönderdiği mesajda İstiklal Marşı’nın sözlerini değiştirerek, milli marşla dalga geçti. Skandal olayın ardından paylaşımda bulunan iki kişi hakkında ‘İstiklal Marşı’nı alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü yeni üyelerine ‘Hoş geldin’ mesajı attı. Tüm kulüp üyelerine gönderilen mesajda İstiklal Marşı’nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Kulüp, büyük bir saygısızlığa imza atarak milli marşla dalga geçildi. Skandal olayın sosyal medya düşmesiyle İletişim Başkanlığı harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Marşı’nın dizelerinin değiştirilerek LGBT propagandası yapan şahıslar hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, İstiklal Marşı’nın sözlerini Türkiye’deki eşcinseller tarafından kullanılan ‘lubunca’ kelimelerle değiştirildiği belirlendi. Hazırlanan sözlükte, ‘lubunca’ denilen jargona ait kelimelerin anlamları yer alıyor.

Değiştirdiğini itiraf etti

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmada, İstiklal Marşı’nın dizelerini değiştirdiği iddia edilen Mert Güneş suçunu itiraf etti. Sosyal medyaya düşen görseldeki metni kendisinin değiştirdiğini söyledi. Bir diğer şüphelinin de değiştirilen dizelere hakaret içerikli yorum yaptığı belirlendi.

Ders niteliği taşıyan iddianame

2 şüpheli hakkında ‘İstiklal Marşı’nı alenen aşağılama’ hazırlanan iddianamede, savcılık milli marşın dizelerini değiştiren ve hakaret içerikli yorum yapan iki şahsa ders verdi. İddianamede, milli marşın dizeleri yer aldı.

Belediye meclisinde skandal

İstiklal Marşı ile ilgili bir skandal da Mersin Akdeniz Belediye Meclisi’nde yaşandı. Meclis toplantısına geçilmeden önce okunan İstiklal Marşı sırasında tüm meclis üyeleri ayağa kalktı. Bu sırada HDP’li meclis üyeleri ne marşa eşlik etti ne de ayağa kalktı. Kameralara yansıyan anlara ilişkin HDP’li meclis üyesi Divan Katibi Gülçin Demir ise İstiklal Marşı’nı dini vecibelerden dolayı okumadıklarını belirterek, kürsüde şarkı söylemeyecekleri savunmasını yaptı. CHP’li belediye meclis üyeleri konuya sessiz kalırken, CHP-HDP ilişkisi bir kez daha gözler önüne serildi.

‘CHP’nin tek görevi HDP destekçiliği’

AKDENİZ Belediye Meclisi’nin Eylül ayı 2. Oturumunda dilek ve temenniler bölümünde MHP’li Tufan Nenni, Akdeniz’de bir tiyatro oynandığını savunarak, CHP’nin tek görevinin ‘HDP destekçisi olmak’ olduğunu söyledi. Nenni, “Ey CHP’liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor, gözünüzün içerisine bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz” dedi.