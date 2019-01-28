LGBTİ’li sapkınlar dehşet saçıyor

Toplum tarafından mağdur edildikleri ve dışlandıkları yalanıyla sapkınlıklarını normalleştirmeye çalışan LGBTİ’li eşcinsel ahlaksızlar dehşet saçıyor. Sosyal alanda hiçbir karşılıkları olmadığı halde, ‘alışın her yerdeyiz’ diyerek milletimize meydan okuyan homolar, gencecik vatan evlatlarını acımasızca katlediyor. Bursa’da Derya Yıldırım isimli bir travesti geçtiğimiz yıl yol verme tartışması yaşadığı Görkem Bayraktar’ı falçatayla katletmişti. Aynı travestinin daha önce de 19 yaşındaki bir genci bıçakla öldürdüğü tespit edilmişti.

Sağlıklı ruh halleri yok

Samsun’un İlkadım ilçesinde de yine bir travesti dehşeti baş göstermişti. 18 yaşındaki Kerem B. İsimli bir genç, I.Y. adlı bir travestinin jiletli saldırısına uğramış ve sağ kulağını kaybetmişti. 18 yaşındaki pırıl pırıl bir gencin geleceği, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmayan bir sapkın tarafından çalınmıştı. Yine Samsun’da bir eve fuhuş yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenleyen polis, LGBTİ’li ahlaksız sapkınların satırlı saldırısına uğramıştı. Polise bile satırla saldıracak kadar gözü dönmüş olan travestilerin, toplum için büyük tehdit oluşturduğu gözler önüne serilmişti.

Afyon ise LGBTİ’lilere tepki gösteren vatandaşlar, sapkınların saldırısına uğradı. Toplumun yüz karası ahlaksız homolar, aziz milletimizin şahsiyetli üyelerine pompalı tüfekle saldırmıştı. Homoların silahından çıkan saçmalar birçok vatandaşımız yaralanmıştı. İstanbul Şişli’de ise Ünal E. İsimli bir travesti 7 katlı bir binayı ateşe vererek, apartman sakinlerinin hepsini yakmak istemişti. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ve vatandaşlara palayla saldırmıştı.

İslam alimini katlettiler

Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika’nın önemli ülkelerinden biri olan Mali’nin tanınmış İslam alimlerinden Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare de eşcinsel teröristlerin kurbanı olmuştu. Hollanda merkezli eşcinsel bir vakfın Mali’deki faaliyetlerine karşı çıkan Şeyh Aziz, sabah namazı çıkışında homoseksüel bir sapkın tarafından bıçaklanarak katledilmişti.