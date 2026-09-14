Karakterinizin şifresi uykunuzda gizli olabilir mi? Bu detaylara aman dikkat!

Zaman zaman katı ve inatçı görünebilirler, ama iç dünyalarında güçlü bir azim barındırırlar. Her ne kadar içsel şüpheleriyle boğuşsalar da, risk almaktan korkmazlar ve başarısızlıktan yılmazlar. Uzmanlara göre, uyku pozisyonu doğrudan kişiliği şekillendirmese de, kişinin duygusal durumu ve özgüven seviyesiyle yakından ilişkilidir. Bu yüzden uykuda bile bedenin verdiği sinyalleri dinlemek, kendinizi daha iyi tanımanın yollarından biri olabilir.