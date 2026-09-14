Karakterinizin şifresi uykunuzda gizli olabilir mi? Bu detaylara aman dikkat!
Uykudaki pozisyonlarınız kişilik karakterinizi analiz ediyor.
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Uykudaki pozisyonlarınız kişilik karakterinizi analiz ediyor.
Uyurken aldığınız pozisyon, kişiliğiniz ve öz güveniniz hakkında önemli ipuçları taşıyor olabilir. Sırtüstü ya da yüzüstü yatmanız yalnızca bir uyku alışkanlığı değil; karakter özellikleriniz hakkında da şaşırtıcı bilgiler veren bir tercih olarak değerlendiriliyor.
Uyku araştırmacısı Samuel Dunkell'e göre, insanların uyurken benimsediği pozisyonlar yaşam tarzı ve öz güvenin yanı sıra duygusal özellikleri hakkında da ipuçları taşıyor.
Peki siz hangi şekilde uyuyorsunuz? İşte uyku pozisyonuna göre kişilik analizi...
Sırtüstü uyuyan kişiler, genellikle kendinden emin, dikkat çekici ve lider ruhlu bireyler olarak tanımlanıyor. Bu kişiler bulundukları ortamda fark edilmekten çekinmez, hatta çoğu zaman ilgi odağı olmayı severler.
Planlı, düzenli ve hedef odaklıdırlar. Hayata yapı içinde yaklaşırlar ve başarı odaklı bir zihin yapısına sahiptirler. Eleştiriler karşısında yıkılmaz, aksine gerçekleri duymayı tercih ederler. Bu pozisyonda uyuyan kişiler aynı zamanda bağımsızdır. Yüksek bir öz güvene sahip olabilirler. Düşüncelerini açıkça dile getirmekten çekinmez, sınırlarını net bir şekilde çizerler.
Yüzüstü uyuyan kişilerde ise durum biraz farklı. Araştırmalara göre bu gruptaki kişiler eleştirilere karşı hassas bireylerden oluşuyor.
Bu kişiler bazen fevri davranabilir, eleştirileri kişisel algılayabilir. Bir anda motive olup ardından kararsızlığa düşebilirler. Ancak tüm bunlara rağmen enerjileri yüksektir ve hayata karşı cesurdurlar.
Zaman zaman katı ve inatçı görünebilirler, ama iç dünyalarında güçlü bir azim barındırırlar. Her ne kadar içsel şüpheleriyle boğuşsalar da, risk almaktan korkmazlar ve başarısızlıktan yılmazlar. Uzmanlara göre, uyku pozisyonu doğrudan kişiliği şekillendirmese de, kişinin duygusal durumu ve özgüven seviyesiyle yakından ilişkilidir. Bu yüzden uykuda bile bedenin verdiği sinyalleri dinlemek, kendinizi daha iyi tanımanın yollarından biri olabilir.
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